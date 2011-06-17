Estados Unidos advierte sobre los riesgos cardíacos del antitabaco de la farmaceútica Pfizer
Comercializado como Chantix ya habían sido denunciadas por sus contraindicaciones psiquiátricas.
FACUA.org
América-17/06/2011
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La Administración estadounidense de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha ordenado este jueves al laboratorio Pfizer a que modifique el prospecto del fármaco antitabaco Chantix para advertir sobre un mayor riesgo de sufir problemas cardiovasculares, como ataques de corazón, para