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Estados Unidos advierte sobre los riesgos cardíacos del antitabaco de la farmaceútica Pfizer

Comercializado como Chantix ya habían sido denunciadas por sus contraindicaciones psiquiátricas.

FACUA.org
América-17/06/2011
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La Administración estadounidense de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha ordenado este jueves al laboratorio Pfizer a que modifique el prospecto del fármaco antitabaco Chantix para advertir sobre un mayor riesgo de sufir problemas cardiovasculares, como ataques de corazón, para

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