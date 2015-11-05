Estados Unidos sanciona a Takata con 64 millones de euros por su fallo en los airbags
El regulador norteamericano señala al nitrato de amonio como factor en las rupturas de estos dispositivos que causaron la muerte a siete personas e hirieron a otras cien.
FACUA.org / Europa Press
América-05/11/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Esta sanción no anula la investigación criminal por parte de la Fiscalía estadounidense, lo que podría dar como resultado más multas en un futuro. | Imagen: flickr.com/please (CC BY-NC-ND 2.0).
La Administración Nacional de Seguridad de Tráfico (Nhtsa, por su sigla en inglés), el mayor regulador de seguridad automotriz de Estados Unidos, ha sancionado al proveedor de bolsas de aire Takata Corp con una multa de unos sesenta y cuatro millones de euros (setenta millone