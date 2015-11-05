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Estados Unidos sanciona a Takata con 64 millones de euros por su fallo en los airbags

El regulador norteamericano señala al nitrato de amonio como factor en las rupturas de estos dispositivos que causaron la muerte a siete personas e hirieron a otras cien.

FACUA.org / Europa Press
América-05/11/2015
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La Administración Nacional de Seguridad de Tráfico (Nhtsa, por su sigla en inglés), el mayor regulador de seguridad automotriz de Estados Unidos, ha sancionado al proveedor de bolsas de aire Takata Corp con una multa de unos sesenta y cuatro millones de euros (setenta millone

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