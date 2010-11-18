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Europa condena a España por no aplicar correctamente la norma para reducir la contaminación industrial

La sentencia da la razón a la Comisión, que había denunciado que 533 instalaciones en España siguen funcionando sin la autorización medioambiental requerida.

FACUA.org
Europa-18/11/2010
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha condenado este jueves a España por no aplicar correctamente la norma comunitaria que tiene como objetivo reducir la contaminación de las instalaciones industriales y agrarias.

La sentencia da la razón a la C

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