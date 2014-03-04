#eventoFACUA en la Facultad de Comunicación de Sevilla
Privacidad, suplantaciones de identidad, ciberacoso, reputación 'online'... Periodistas, artistas y expertos en redes sociales y seguridad analizarán y debatirán sobre sus experiencias al respecto.
FACUA.org
Sevilla-04/03/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El martes 4 de marzo en la Facultad de Comunicación de Sevilla tendrá lugar el #eventoFACUA, un foro de debate e intercambio de experiencias sobre redes sociales de asistencia libre y gratuita (