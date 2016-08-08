Más noticiasPrácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia

Expediente sancionador a Correos y otras nueve empresas de mensajería por repartirse los clientes

Las firmas de paquetería y mensajería, entre ellas DHL, FedEx y Courier, establecieron pactos bilaterales de no agresión destinados al reparto de clientes entre las mismas.

FACUA.org
España-08/08/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra diversas empresas del mercado español de la mensajería y paquetería empresarial por posibles prácticas restrictivas de la competencia, consistentes en

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