Expediente sancionador a cuatro operadores de líneas 118 por utilizar indebidamente la numeración
La CNMC investiga si han gestionado servicios distintos a los de información telefónica sobre números de abonado. En julio ya multó a otras nueve con un total de 222.000 euros por el mismo motivo.
FACUA.org
España-02/01/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado incoar sendos expedientes sancionadores a las empresas Linocio Hagen SLU, Trisonata SL, Dialplan Telecom SLU y Trigrad Atención Telefónica SL por posible uso indebido de la numeraci&