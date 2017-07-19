Más noticiasResolución de la Comisión

Expediente sancionador a Orange, Dialoga y Opera por irregularidades en la gestión de su numeración

La CNMC señala a las telecos por incumplimiento de las condiciones exigidas para la atribución de los recursos públicos incluidos en los planes de numeración.

FACUA.org
España-19/07/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido incoar tres expedientes sancionadores contra las operadoras Orange Espagne, Dialoga Servicios Interactivos SA y Operadora de Telecomunicaciones Opera SL por la presunta comisión de una infracción adm

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