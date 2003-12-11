FACUA aconseja a los consumidores que no permitan que sea la publicidad quien decida qué juguetes comprar a los niños
La Federación recomienda que busquen juguetes educativos y que rechacen los de carácter violento o sexista.
FACUA.org
España-11/12/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) recomienda a los consumidores que no dejen que la publicidad decida qué juguetes comprar a los pequeños, aconsejándoles que busquen regalos educativos y rechacen los juguetes cuyas características o anuncios