FACUA aconseja a los premiados en el sorteo de la Lotería que denuncien ofertas de compra por sus décimos
La asociación recuerda que este tipo de operaciones suponen un fraude a la Hacienda Pública, además de una trampa que puede provocar la pérdida de más de la mitad del importe ganado.
FACUA.org
España-22/12/2016
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