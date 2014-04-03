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FACUA aconseja pedir indemnizaciones por los perjuicios económicos que genera la huelga de Lufthansa

La asociación alerta de que la compañía no puede eludir su responsabilidad en los 3.800 vuelos cancelados argumentando que el paro laboral es una circunstancia extraordinaria e inevitable.

FACUA.org
España-03/04/2014
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FACUA-Consumidores en Acción recomienda a los usuarios de los 3.800 vuelos afectados por la huelga de Lufthansa que reclamen indemnizaciones por los perjuicios económicos que sufran. Así como que no se conformen con la simple devolución del billete si les han cancelado

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