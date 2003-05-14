FACUA advierte a Auna que su última campaña de telefonía fija y móvil incurre en publicidad engañosa
"Podrás llamar de fijo a móvil y de móvil a fijo por sólo 12 céntimos el minuto", asegura el anuncio televisivo.
FACUA.org
España-14/05/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha requerido hoy al Grupo Auna que rectifique su última campaña, por incurrir en publicidad engañosa. «Podrás llamar de fijo a móvil y de móvil a fijo por só