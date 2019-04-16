FACUA advierte a los afectados por las huelgas en Renfe y Adif de que pueden reclamar indemnizaciones
CCOO ha comunicado que cancela el paro en Adif de este 17 de abril, aunque mantiene la convocatoria del próximo día 26. Renfe los hará de dos horas desde el día 18 al 28 de abril.
FACUA.org
España-16/04/2019
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