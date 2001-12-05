FACUA advierte a los consumidores de las ofertas engañosas que lanzan ciertos establecimientos en su campaña navideña
La Federación ofrece una serie de consejos para evitar caer en los excesos consumistas y prevenir posibles abusos.
FACUA.org
España-05/12/2001
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