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FACUA advierte a los consumidores de las ofertas engañosas que lanzan ciertos establecimientos en su campaña navideña

La Federación ofrece una serie de consejos para evitar caer en los excesos consumistas y prevenir posibles abusos.

FACUA.org
España-05/12/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte a los consumidores de las ofertas engañosas que lanzan ciertos establecimientos en su campaña navideña, como promociones de descuentos o cheques regalos cuyas caracterí

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