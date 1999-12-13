FACUA advierte a los usuarios de los riesgos de la utilización de petardos y guirnaldas
La Federación pide a las autoridades que controlen la venta de petardos y cohetes.
FACUA.org
España-13/12/1999
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Con motivo de estas fechas en las que el comercio de explosivos suele experimentar un notable aumento, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) hace un llamamiento a las autoridades para que extremen el control de la venta de estos productos en l