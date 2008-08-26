FACUA advierte a Telefónica que el 'spot' de su nuevo Dúo ADSL 6 Megas incurre en publicidad engañosa
Le reclama que retire o modifique el anuncio por exagerar e inducir a error sobre su velocidad, presentar como un regalo lo que no es más que el préstamo de canciones y ocultar información sobre el precio.
FACUA.org
España-26/08/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a Telefónica de España que retire o modifique el anuncio televisivo de su nuevo Dúo ADSL 6 Megas al considerar que incurre en publicidad engañosa. Y ello por exagerar e inducir a error sobre su velocidad, presentar como