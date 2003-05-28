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FACUA advierte a Unión Fenosa de sus irregularidades en Nicaragua

La Federación inicia sus acciones de interlocución de asociaciones de consumidores latinoamericanas frente a multinacionales españolas para denunciar los abusos que se cometen en ese continente.

FACUA.org
América-28/05/2003
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FACUA ha dirigido una carta a la compañía eléctrica Unión Fenosa para ponerle de manifiesto las irregularidades cometidas por la empresa en Nicaragua.

Según ha manifestado a FACUA la Liga de Defensa del Consumidor de Nicaragua (Lideconic), Unión F

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