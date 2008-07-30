Nuestras accionesVodafone Passport

FACUA advierte a Vodafone que la publicidad de sus tarifas de 'roaming' es engañosa

"Cambia de país sin cambiar de tarifa", asegura la compañía, ocultando que a cada llamada se le aplica un recargo de 1,15 o 2,89 euros, según el país.

FACUA.org
España-30/07/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a Vodafone que modifique la campaña publicitaria de sus tarifas de roaming Passport al considerar que resulta engañosa.

«Con Vodafone Passport, cambia de país sin cambiar de tarifa incluso fuera de Europa», aseguran los anuncios. Pe

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos