FACUA advierte a Vodafone que la publicidad de sus tarifas de 'roaming' es engañosa
"Cambia de país sin cambiar de tarifa", asegura la compañía, ocultando que a cada llamada se le aplica un recargo de 1,15 o 2,89 euros, según el país.
FACUA.org
España-30/07/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a Vodafone que modifique la campaña publicitaria de sus tarifas de roaming Passport al considerar que resulta engañosa.
«Con Vodafone Passport, cambia de país sin cambiar de tarifa incluso fuera de Europa», aseguran los anuncios. Pe