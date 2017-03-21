Nuestras accionesHa subido desde los 11,27 euros de julio a 13,52 euros

FACUA advierte de que el butano vuelve a subir un 5% y acumula un incremento del 20% desde julio

La asociación reclama otros instrumentos de cálculo que garanticen la protección de los usuarios y eviten precios excesivos.

FACUA.org
España-21/03/2017
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de que la bombona de butano vuelve a subir este martes para situarse en 13,52 euros, un incremento del 5% sobre los 12,89 euros que costaba el bimestre anterior. Este combustible, cuyo precio se actualiza cada dos meses, mantiene un alza constante desd

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