FACUA advierte de que ir al cine en fin de semana cuesta ya una media de 7,29 euros #tarifaplanacineYA
Los cines más caros son los de Barcelona (9,11 euros de media en fin de semana), Tarragona (8,70 euros) y A Coruña (8,60 euros).
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España-19/02/2014
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El estudio ha sido realizado por la asociación durante los meses de enero y febrero sobre los precios 129 cines de las cincuenta capitales de provincia y las dos ciudades autónomas.
FACUA-Consumidores en Acción advierte de que ir al cine en fin de semana cuesta ya una media de 7,29 euros, un 12,2% más que en el año 2010 y un 44,6% por encima de lo que costaba hace una década. Los cines más caros son los de Barcelona (9,11 euros de media en