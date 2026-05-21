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FACUA CV apoya las reivindicaciones de la comunidad educativa y pide a la Generalitat que trabaje para garantizar sus condiciones

La asociación denuncia el deterioro sostenido de la educación pública y exige que se lleven a cabo medidas para asegurar su calidad.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-21/05/2026

FACUA Comunidad Valenciana apoya las reivindicaciones de la comunidad educativa y el profesorado valenciando e insta a la Generalitat a que aborde con seriedad las peticiones que reclaman con su huelga.

La asociación se suma así al

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