FACUA CV apoya las reivindicaciones de la comunidad educativa y pide a la Generalitat que trabaje para garantizar sus condiciones
La asociación denuncia el deterioro sostenido de la educación pública y exige que se lleven a cabo medidas para asegurar su calidad.
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Comunitat Valenciana-21/05/2026
Manifestación de la comunidad educativa el pasado 15 de mayo en València. | Imagen: Efe.
FACUA Comunidad Valenciana apoya las reivindicaciones de la comunidad educativa y el profesorado valenciando e insta a la Generalitat a que aborde con seriedad las peticiones que reclaman con su huelga.
La asociación se suma así al