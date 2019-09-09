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FACUA advierte de que Magrudis, su administrador y su "gerente" no tienen ningún inmueble a su nombre

El supuesto seguro de responsabilidad civil que aseguraron poseer tampoco cubriría el pago de las indemnizaciones, dado que su cuantía se limitaría a 300.000 euros.

FACUA.org
España-09/09/2019
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La empresa responsable del brote de listeriosis, Magrudis SLU, no tiene ningún inmueble a su nombre con el que responder a las indemnizaciones que reclamen los afectados. Tampoco el que aparece en el Registro Mercantil como su socio único y administrador, Sandro José

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