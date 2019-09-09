FACUA advierte de que Magrudis, su administrador y su "gerente" no tienen ningún inmueble a su nombre
El supuesto seguro de responsabilidad civil que aseguraron poseer tampoco cubriría el pago de las indemnizaciones, dado que su cuantía se limitaría a 300.000 euros.
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España-09/09/2019
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Sandro José Marín Rodríguez y su padre, José Antonio Marín Ponce. Ambos se presentan públicamente como gerentes de Magrudis. | Imágenes: Canal Sur y Cuatro.
La empresa responsable del brote de listeriosis, Magrudis SLU, no tiene ningún inmueble a su nombre con el que responder a las indemnizaciones que reclamen los afectados. Tampoco el que aparece en el Registro Mercantil como su socio único y administrador, Sandro José