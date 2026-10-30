FACUA advierte del cierre de varias clínicas Depilife en diferentes puntos del país
La asociación vuelve a insistir al Gobierno en la necesidad de mejorar la regulación de este tipo de clínicas privadas para reforzar la protección de los usuarios.
FACUA.org
España-30/10/2026
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FACUA-Consumidores en Acción advierte a los usuarios del cierre de varias clínicas de depilación láser de la cadena Depilife en diferentes ciudades españolas. Además, informa a los afectados de que tienen derecho al reembolso del importe de los tratamientos que hayan p