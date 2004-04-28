FACUA advierte que las irregularidades en las líneas 118 de información telefónica hacen necesarios cambios en la normativa que las regula
La Federación ha comparado las tarifas de las veintiuna líneas 118 que funcionan en la actualidad, hasta un 458% más caras que el sustituto del 1003, el 11818. De las cinco empresas más publicitadas, el 11824 de MGA y el 11888 de TPI-Páginas Amarillas tienen las tarifas más caras para las llamadas desde fijo. Cuando un usuario acepta que le comuniquen directamente con el número consultado, el precio de la conversación es hasta setenta y cinco veces más cara que si colgase y marcase directamente el teléfono.
FACUA.org
España-28/04/2004
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