FACUA advierte que las medidas liberalizadoras en el comercio sólo benefician a las grandes superficies
La Federación considera que los consumidores no necesitan la ampliación horaria aprobada por el Gobierno central.
FACUA.org
España-11/10/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) muestra su total desacuerdo ante las medidas liberalizadoras que establece el Gobierno Central en el Decreto 6/2000 en materia de horarios comerciales. FACUA considera que estas medidas sólo benefic