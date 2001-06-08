FACUA advierte sobre los peligros del abusos de las sesiones de rayos UVA
La Federación señala que los niños, adolescentes, embarazadas y personas con pieles sensibles, quemaduras y predisposición al cáncer de piel no deben utilizar estos aparatos.
FACUA.org
España-08/06/2001
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