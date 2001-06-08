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FACUA advierte sobre los peligros del abusos de las sesiones de rayos UVA

La Federación señala que los niños, adolescentes, embarazadas y personas con pieles sensibles, quemaduras y predisposición al cáncer de piel no deben utilizar estos aparatos.

FACUA.org
España-08/06/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte a aquellos usuarios que acuden a establecimientos de bronceado, cuyo número aumenta considerablemente llegando la época estival, del peligro que entraña para la piel el abuso

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