Nuestras accionesLas unidades afectadas corresponden al modelo 2017

FACUA alerta de la llamada a revisión de las motos Kawasaki Versys-X 300 por un fallo en las luces

El porta-bombillas de la lámpara posterior puede desprenderse por las vibraciones y dejar la luz inoperativa, elevando así el riesgo de accidente de tráfico

FACUA.org
España-03/11/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión de los modelos de motocicletas de la marca Kawasaki Versys-X 300, modelo del 2017, tras detectarse un problema en el sistema de iluminación trasera.

Este problema podría provocar un accidente de circul

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