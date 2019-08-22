FACUA alerta de la orden de retirada de muletas Advance de Herdegen por riesgo de caída del usuario
La Aemps informa de que el mango puede romperse debido a un problema en su fabricación. Los lotes afectados son los fabricados entre enero y agosto de 2018, con numeración 01-2018 a 08-2018.
FACUA.org
España-22/08/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de un fallo en la fabricación de muletas Advance fabricadas por la empresa francesa Herdegen SAS que podría provocar la rotura del mango de las mismas, con el consecuente riesgo de caída del usuario. En concreto, se trata de los lote