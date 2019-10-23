FACUA alerta de la presencia de sulfitos no declarados en complemento alimenticio Anabolic Door
Se trata del lote L047219 sabor Fruit Punch y del lote L061619 sabor Limón, ambos en formato polvo en bote de plástico de 3 kilogramos de la marca Bull Sport Nutrition.
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España-23/10/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la presencia de sulfitos no declarados en el complemento alimenticio Anabolic Door de la marca Bull Sport Nutrition.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha informado de que se trata, en concreto, del l