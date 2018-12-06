FACUA alerta de la retirada de la mesa Glivarp blanca de IKEA por riesgo de caída del tablero extensible
La compañía sueca ha aconsejado a los usuarios que ya posean una de estas mesas de comedor que dejen de utilizarla y acudan a devolverla.
FACUA.org
España-06/12/2018
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