FACUA alerta de la retirada de varios lotes de Altellus, usado contra las reacciones alérgicas graves
La pluma precargada del medicamento tiene un componente defectuoso, lo que podría ocasionar un fallo para activar el autoinyector o requerir un incremento de la fuerza necesaria para activarlo.
FACUA.org
España-05/04/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada de varios lotes del medicamento Altellus, indicado para el tratamiento de emergencia de las reacciones alérgicas graves por un defecto de calidad. En concreto, se ha detectado la posibilidad de problemas con el autoinyector de epine