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FACUA alerta de la retirada del chocolate negro con almendras enteras Ayala por leche no declarada

El producto afectado se presenta en formato de 200 gramos, tiene como fecha de caducidad el 03/2017 y número de lote L-09016.

FACUA.org
España-08/08/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada del mercado de las tabletas de chocolate negro con almendras enteras de la marca comercial Ayala, por llevar leche no declarada en su etiquetado.

En concreto, el producto afectado se presenta en formato de 200 gramos, tiene de fecha

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