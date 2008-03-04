Nuestras accionesRed de alerta

FACUA alerta de la venta de chupetes peligrosos por riesgo de asfixia

Las autoridades de Consumo han ordenado la retirada del mercado de ocho modelos de chupetes, cadenas y broches para éstos.

FACUA.org
España-04/03/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción alerta de la existencia en el mercado de varios chupetes, cadenas y broches para éstos que resultan peligrosos por riesgo de asfixia para el bebé.

Ocho modelos comercializados en España han sido incluidos entre enero y febrero en l

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos