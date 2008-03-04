FACUA alerta de la venta de chupetes peligrosos por riesgo de asfixia
Las autoridades de Consumo han ordenado la retirada del mercado de ocho modelos de chupetes, cadenas y broches para éstos.
FACUA.org
España-04/03/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La cadena de un chupete de la marca Bebisana (con referencia 704) se rompe con facilidad, generando piezas pequeñas.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la existencia en el mercado de varios chupetes, cadenas y broches para éstos que resultan peligrosos por riesgo de asfixia para el bebé.
Ocho modelos comercializados en España han sido incluidos entre enero y febrero en l