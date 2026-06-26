Él dispara y ella mira: un ayuntamiento asturiano gobernado por el PP fomenta la caza entre los niños con un anuncio machista
FACUA Asturias reclama explicaciones al alcalde. El Gobierno municipal de Castrillón ha montado unas Jornadas de caza infantiles con dos organizaciones de cazadores.
FACUA.org
Asturias-26/06/2026
FACUA Asturias muestra su indignación ante el uso de dinero público para unas jornadas de caza infantiles organizadas por el Ayuntamiento de Castrillón que se promocionan con un anuncio machista donde un niño apunta con un arma y una niña lo acompaña, ataviada con unos