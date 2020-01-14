FACUA alerta de que el airbag de los Volkswagen Tiguan y Sharan puede activarse por error
La Dirección General de Consumo advierte de un fallo en el sensor que puede provocar que interprete de forma errónea que el vehículo ha sufrido una colisión.
FACUA.org
España-14/01/2020
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de un fallo en el sistema de airbag de los Volkswagen Tiguan y Sharan, modelos de 2015 a 2016, que puede provocar que se active por error.
La Dirección General de Consumo advierte de que, debido a un tratamiento térmico insuficiente