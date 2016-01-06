FACUA alerta de trazas de cacahuete no declaradas en el etiquetado de unas barritas de leche y nueces
De la marca Oxfam Fair Trade Chocolate Nuts, los lotes afectados son L5265 - L5070 - L5027, con fecha de caducidad del 22 de septiembre de 2016.
FACUA.org
España-06/01/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la presencia de trazas de cacahuete no declaradas en el etiquetado de unas barritas de chocolate con leche y nueces de Brasil.
El producto alertado es una Barrita de chocolate con leche y nueces de Brasil de la marca Oxfam Fair Trade Cho