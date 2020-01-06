FACUA alerta de un fallo en las sillas portabebés 100 Bclip marca Btwin de Decathlon
El punto de fijación de la hebilla de sujeción de los productos vendidos entre octubre de 2018 y noviembre de 2019 podría romperse.
FACUA.org
España-06/01/2020
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de un fallo en en las sillas portabebés 100 Bclip marca Btwin vendidas por Decathlon entre el 1 de octubre 2018 y el 20 de noviembre de 2019 y con referencia 2538309. La empresa ha detectado que en algunos ejemplares de este producto el punto de f