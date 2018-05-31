FACUA alerta de una campaña de 'phishing' que suplanta a Carrefour Pass para robar información personal
Las víctimas reciben un correo electrónico que señala la supuesta necesidad de actualización de los datos proporcionados a la empresa para que pueda seguir usando los servicios contratados con ellos.
FACUA.org
España-31/05/2018
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