Nuestras acciones

FACUA alerta de una campaña de 'phishing' que suplanta a Carrefour Pass para robar información personal

Las víctimas reciben un correo electrónico que señala la supuesta necesidad de actualización de los datos proporcionados a la empresa para que pueda seguir usando los servicios contratados con ellos.

FACUA.org
España-31/05/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción alerta de una nueva campaña de phishing que se hace pasar por el servicio financiero Carrefour Pass para hacerse con los datos personales de los usuarios. Las víctimas, todas ellas en posesión de esta tarjeta de crédito, rec

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos