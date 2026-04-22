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La Aesan alerta de la presencia de Listeria en salmón ahumado noruego con pistacho de la marca Deluxe vendida en Lidl

En concreto, el producto afectado tiene el lote LC22606501 y la fecha de caducidad del 18 de abril de 2026.

FACUA.org
España-22/04/2026

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Italia relativa a la presencia de Listeria monocytogenes en salmón ahumado n

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