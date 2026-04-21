FACUA Euskadi ve alarmante que el Gobierno aún no haya tomado medidas contundentes ante los incumplimientos del vertedero de Zaldibar
Informes de septiembre de 2025 revelan la falta de mantenimiento de las instalaciones, lo que provoca deterioros en los drenajes y abre la puerta a vertidos incontrolados.
FACUA.org
Euskadi-21/04/2026
FACUA Euskadi se ha dirigido al Gobierno vasco para trasladarle la alarmante situación en la que se encuentra el vertedero de Zaldibar e instarle de forma urgente a que tome medidas en el asunto. La asociación ha tenido conocimiento de que un informe de inspección de finales de 2025 revela la fa