Rubén Sánchez denuncia por coacciones y amenazas a un ultra que instó en Twitter a asesinar a Pedro Sánchez y María Jesús Montero
Se trata de Manuel García-Baquero Aranda, que se presenta como "propietario", "CEO" y representante legal de la empresa De Muebles Sevilla (De Muebles Sin Competencia SL).
FACUA.org
España-20/04/2026
El secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha interpuesto una denuncia por coacciones y amenazas en los juzgados de Sevilla contra un ultra que instó en Twitter a asesinar a Pedro Sánchez y a María Jesús Montero. Tambi