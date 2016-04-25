FACUA alerta del riesgo de asfixia para niños en un BMW de juguete por una pieza pequeña mal sellada
La marca alemana detecta un fallo en su correpasillos: la insignia incrustada en el volante se despega con facilidad y podría ser ingerida por los menores.
FACUA.org
España-25/04/2016
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