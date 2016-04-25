Nuestras accionesEl defecto ya ha sido corregido en la fabricación

FACUA alerta del riesgo de asfixia para niños en un BMW de juguete por una pieza pequeña mal sellada

La marca alemana detecta un fallo en su correpasillos: la insignia incrustada en el volante se despega con facilidad y podría ser ingerida por los menores.

FACUA.org
España-25/04/2016
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FACUA-Consumidores en Acción advierte del riesgo para los niños detectado en un correpasillos de la marca BMW debido a una pieza defectuosa. En concreto, el fabricante alemán ha constatado que la pequeña insignia con el logotipo de la marca pegada en el volante de su c

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