FACUA alerta del último timo telefónico: "somos de Yoigo y te cubrimos hasta 800 euros de la penalización de tu compañía si te vienes"
La llamada spam se realiza desde numeraciones con el prefijo de Murcia 868 y los teleoperadores ofrecen una tarifa que llega a ser casi tres veces más barata que la que en realidad ofrece la compañía del grupo MasOrange por los mismos servicios.
FACUA.org
España-27/01/2026
FACUA-Consumidores en Acción alerta del último timo telefónico. Una llamada spam en la que el teleoperador realiza una oferta de Yoigo con una tarifa que en realidad no existe, asegurando además que cubren hasta 800 euros de la penalización que tenga que abonar el usuario a su compañía