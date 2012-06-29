FACUA alerta que la implantación del copago puede ser caótica y aconseja a los usuarios que vigilen posibles cobros indebidos
No todas las comunidades autónomas garantizan que vayan a tener conectadas sus tarjetas sanitarias con los datos actualizados de Hacienda para el 1 de julio. Los protocolos para reclamar ante cobros indebidos son una incógnita.
FACUA.org
España-29/06/2012
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