FACUA alerta que Vodafone impone compromisos de permanencia ilegales de 20 años a comunidades de propietarios
Contratos de alquiler para la instalación de sus antenas pretenden eternizar la presencia de sus equipos en las azoteas de los edificios con el argumento de que sólo la compañía puede decidir si sigue o no.
FACUA.org
España-19/03/2012
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Mediante cláusulas abusivas, la compañía pretende eter