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FACUA Almería se reúne con la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio

Ambas asociaciones se encuentran preocupadas por la proliferación de gasolineras desatendidas en la provincia.

FACUA.org
Almería-09/07/2015
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Isabel Haro, presidenta de FACUA Almería, ha mantenido un encuentro con Antonio Felices, presidente de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Almería (Apesal), para tratar los problemas más graves del sector en la provincia.

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