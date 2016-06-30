FACUA ampliará su demanda contra Telefónica tras la nueva subida de precios de Movistar Fusión
La compañía encarecerá desde el 3 de julio los paquetes entre 2 y 5 euros con el pretexto de que la oferta incluirá fútbol sin dar opción a los usuarios a que puedan rechazar este cambio.
FACUA.org
España-30/06/2016
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