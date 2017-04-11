FACUA analiza alternativas para seguir defendiendo a los afectados por las subidas de Movistar Fusión
El juez considera que hubo "inadecuación procesal" y señala que FACUA debió enviar una notificación a cada uno de los 4 millones de clientes.
FACUA.org
España-11/04/2017
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El titular del juzgado de lo mercantil número ocho de Madrid ha ordenado el sobreseimiento por «inadecuación procesal» de la demanda de intereses colectivos presentada por FACUA contra Telefónica por la subida de Movistar Fusión tras haberla comercializado con