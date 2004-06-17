FACUA Andalucía adopta la denominación Consumidores en Acción asumiendo las señas de identidad de su organización nacional
Pasa a llamarse Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA.
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Andalucía-17/06/2004
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