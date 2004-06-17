Nuestras acciones

FACUA Andalucía adopta la denominación Consumidores en Acción asumiendo las señas de identidad de su organización nacional

Pasa a llamarse Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA.

FACUA.org
Andalucía-17/06/2004
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA ha adoptado la denominación Consumidores en Acción asumiendo las señas de identidad de su organización nacional, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA Espa&

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos