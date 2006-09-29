FACUA Andalucía apoya la prescripción por principio activo y pide a la Junta que siga impulsándola
Considera inapropiadas las críticas efectuadas por vicepresidente de la Organización Médica Colegial.
FACUA.org
Andalucía-29/09/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA considera inapropiadas las declaraciones del vicepresidente de la Organización Médica Colegial (OMC) en las que cuestiona la prescripción por principio activo.
La Federación recuerd