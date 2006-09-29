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FACUA Andalucía apoya la prescripción por principio activo y pide a la Junta que siga impulsándola

Considera inapropiadas las críticas efectuadas por vicepresidente de la Organización Médica Colegial.

FACUA.org
Andalucía-29/09/2006
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA considera inapropiadas las declaraciones del vicepresidente de la Organización Médica Colegial (OMC) en las que cuestiona la prescripción por principio activo.

La Federación recuerd

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