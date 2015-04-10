FACUA Andalucía celebra su 26ª Asamblea General
Cuarenta delegados se darán cita en Sevilla para evaluar el balance de actividades y económico de la federación durante el último año, así como de este ejercicio.
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Andalucía-10/04/2015
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FACUA Andalucía celebra este sábado 11 de abril su 26ª Asamblea General, a la que acudirán cuarenta delegados de sus ocho asociaciones provinciales. El acto tendrá lugar en el Gran Hotel Lar de la capital hispalense, a partir de las 11.00 horas.
Los cuarent